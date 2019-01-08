﻿繞道月中通車 中環灣仔北恐塞上塞

全長四點五公里的中環灣仔繞道本月二十日早上八時通車。路政署稱，經繞道由中環往北角東廊只需約五分鐘，但承認中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶交通將會更繁忙。有議員擔心林士街天橋東行永久封閉後，巴士和汽車改行中環填海區新路，或大大增加民寶街、民耀街及愛丁堡廣場一帶交通壓力，該路段多燈位，行車時間或不減反增。



中環灣仔繞道全長四點五公里，其中約三點七公里為隧道，由中環往北角東廊約五分鐘。路政署、運輸署等昨天交代繞道通車後的交通安排，東行線中環入口，經林士街或民吉街入繞道，可前往灣仔北、北角及東區；慢線（左線）只可往灣仔北，中線及快線則接駁東廊往北角、鰂魚涌及東隧。



西行線由東廊連接路進入中環及灣仔繞道（即北角隧道入口），往灣仔北和中區一帶。慢線（左線）只可往灣仔北；中線及快線則達港鐵香港站、中環碼頭及西隧方向。留意天后清風街入口進入繞道後只可往中環，巴士及五點五噸貨車禁止使用。運輸署提醒駕駛者，隧道內不可轉線。



繞道分兩段開通，因西行線連接林士街天橋的接駁工程要待東行線通車後才進行，工程需一個月。林士街天橋連接干諾道中的下行斜路，在接駁工程期間封閉，西行線出口只往中區，屆時駕駛者要由中環機鐵站或中區行車線出口，經民祥街機鐵站掉頭，或沿民吉街入干諾道中，於環球大廈對出掉頭往西區。



沿繞道西行車輛未能直上林士街天橋前往西區。屆時駕駛者需要採用繞道於中環的機鐵站或中區行車線出口，經民祥街於機鐵站掉頭；或沿民吉街駛入干諾道中，於環球大廈對出掉頭，繼續往西區。



警方加派人員巡查



警方承認繞道通車後，中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶的交通會較繁忙，會加派人手巡查。本報翻查紀錄，去年十二月十一日運輸署工程師唐偉岸出席灣仔區議會會議，坦承繞道通車後對灣仔交通「唔係太理想」，特別是影響軒尼詩道交界、菲林明道與港灣道交界鴻興道交界。



灣仔區議員楊雪盈稱，擔心西行線返中環會否更塞：「如果去海底隧道一定經海傍，令民寶街、民耀街成為必經之地，嗰度一定多燈位。之前是經林士街天橋直達，本來唔使塞。」楊指道路系統根本消化不到。公共運輸研究組成員鄭衍祺亦稱，部份巴士線須與其他道路使用者改行中環填海區新路，令愛丁堡廣場、紅棉路一帶交通壓力更大，路段亦多燈位，行車時間或不減反增。