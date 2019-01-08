﻿﻿新巴城巴11路線須改道﻿﻿﻿ 未與運輸署達成共識﻿

中環灣仔繞道本月二十日早上八時通車，新巴和城巴有多條行車線須改道，或行車時間被延長。惟通車在即，巴士公司仍未公佈改道安排。新巴及城巴承認十一條路線受影響，至今仍未與運輸署達成共識。



繞道尚有一周便通車，惟新巴城巴至今仍未正式向市民公佈改道安排。運輸署、路政署和警務處昨天召開聯合記者會，亦未有巴士公司代表列席。



新巴、城巴早前曾披露，新巴88X（小西灣往堅尼地城）、18X（筲箕灣往堅尼地城方向）、城巴962C（屯門往太古）、969C（天水圍往太古）會改用中環灣仔繞道；另新巴亦開設兩條新路線，分別是720X（西灣河往中環）由西灣河往中環，以及33X（數碼港往西灣河）由數碼港往西灣河，行走中環灣仔繞道。此外有三條小巴路線需要改經民寶街、龍和道返回原有路線。



新巴城巴總公眾事務主任尹慧嫻回覆本報稱，目前仍與運輸署商議中，新巴城巴共有十一條路線須改道行駛，城巴有︰A12、969x、969p、967x、962c、 969c、 962E；新巴則有18P、18X、88X及101X，不少是早上繁忙時段返工班次。



公共運輸研究組成員鄭衍祺質疑，繞道通車後，將大幅增加民寶街、民耀街及康樂廣場等多組燈位壓力，特別是巴士路線受影響，這些路線以往由林士街天橋東行落畢打街隧道再上夏愨道，現在卻要經填海區新路，如民祥街、民耀街、再由愛丁堡廣場入龍和道，沿路起碼有六支燈。民主黨立法會議員許智峯就稱，巴士改道是因為林士街天橋封閉而受到影響，但遲遲仍未向市民公佈，他認為是運輸署與巴士公司準備不足所致。



