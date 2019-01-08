警憑步姿身形認人 ﻿林子健庭上拍枱﻿﻿大叫造假﻿

民主黨成員林子健稱前年遭人擄走施虐，涉虛報有人犯罪，案件昨在西九龍法院續審，被告林子健一再在庭上插嘴，被法官提醒才停止發言。



負責整理案發日閉路電視片段的偵緝警員林錦華繼續出庭作供，他指疑似林子健的男子沿登打士街向東行，往西貢小巴站方向，閉路電視拍到該男子坐在小巴尾二單人座位，當時戴着帽及口罩。



庭上播放林子健從「飛龍球衣專門店」離開的片段，警員指林的步姿「有少少內八字」，另外一段片段則見他拿出口罩，稍作停頓戴上口罩再往前走。



法官多次提示不得插嘴



片段可見，約下午五時四十八分疑似林子健之男子經過銀座廣場，警員作供時指「覺得佢刻意耷低頭」。一直到登打士街H&M內閉路電視鏡頭影到該男子，他向往西貢小巴的方向行，警員認得林登上之小巴車身。另一片段顯示小巴站隔壁運動場，見到該男子正橫過馬路。此時林子健突然在庭上說：「不知所謂」，遭裁判官提醒不得發言，他即道歉，「對唔住法官」。



而林子健聲稱被擄後回到馬鞍山，在頌安商場OK便利店內購物的片段，清晰可見到林的容貌，警員形容他的動作時，林又情不自禁地插嘴，裁判官遂再度着辯方大律師陳偉彥提醒被告不要隨意發言。負責看一千五百小時閉路電視片段的警員何斌成在庭上指，林子健身形略胖、黑短髮、面較寬、約一點六米高、步姿頗明顯內八字，手擺幅很小，每當說話或有表情時左嘴角會明顯向上翹，他以這些特徵認人。林子健突然大聲道：「步姿！哈哈哈……」並大力拍枱叫：「造假造到咁！」裁判官提醒他不得干擾法庭，林有致歉。



