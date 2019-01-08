菲傭掌摑虐打少主判囚兩周准緩刑

四十歲菲傭因婚姻出問題，心情惡劣下虐打僱主的兩歲兒子，不但掌摑男童臉八次、拉扯腳部超過二十次，並揑頸和耳朵兼打腹部。菲傭早前承認對所看管兒童襲擊罪，被還柙兩周至昨早判刑。裁判官斥責被告因個人婚姻問題而對男童造成不幸，行為粗暴無良；鑑於她認罪及與警方合作，故判被告監禁兩周、緩刑十二個月。



案發於去年十二月二十一日，被告Organista Erlinda Benavidez在客廳餵兩歲男童食粥，在隔鄰睡房的父親聽到兒子在哭，且哭聲不尋常，查看安裝在客廳的閉路電視下揭發事件。被告警誡下承認因婚姻出問題，心情惡劣而犯案。男童送院治療後已出院。







