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食環署：不容進口商預選樣本送檢

2019-01-08 列印
　　審計報告揭示食安中心在抽驗日本食品的輻射污染時，部份樣本由進口商預先選定，而檢測人員亦沒有適當量度食物的重量，法會政府帳目委員會昨日就此事進行公開聆訊。食物及衞生局局長陳肇始承認有不足之處，但強調超標樣本不會變成無超標，又指過去檢測的日本進口食品樣本，均沒有超出指引標準。

　　食環署長劉利群表示，中心剛發出新指引，指示機場辦事處人員要核對進口批次證明書正本，抽檢後才容許通過。她強調，不容許由進口商預先選定樣本檢測，必須由食安中心人員親自隨機抽查，並核對進口文件。對於審計報告指出的個案，中心已提醒工作人員遵守指引。

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