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2021年人口普查 下月申兩億元撥款

2019-01-08 列印
　　香港每十年進行一次人口普查，中間還有中期人口統計。下一次人口普查將於二○二一年進行，九成住戶回答短問卷，一成回答長問卷。預計下月向立法會財務委員會申請撥款約二億港元，添置所需電腦及服務。立法會財經事務委員會昨日討論有關事宜，議員關注如何統計工廈或劏房住戶。統計處長鄧偉江表示，會抽樣到工廠大廈普查，涵蓋居於當中的市民。

　　鄧處長指，明白社會變遷，現時本港有顯著的人數居於工廈，統計處人員會製作適用於工廈的抽樣框架。至於如何判斷是否有人住？鄧表示「其實唔難」，如單位外放置家居物品，有人住的機會就很高。

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