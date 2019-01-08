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﻿露宿漢拔「手槍」﻿﻿ 指嚇康文署人員﻿

2019-01-08 列印
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　　灣仔修頓球場昨日發生懷疑持槍事件，一名康文署人員在看台位置進行票控行動期間，一名外籍露宿者忽然情緒激動，疑似拔出「手槍」指嚇職員，職員報警求助。警方到場調查後尋獲疑似玩具槍，並以涉藏有攻擊性武器拘捕該名露宿者，帶署調查。

　　昨日下午約兩時，一名康文署人員在灣仔修頓球場看台位置進行清場行動時，發現一名外籍露宿者霸佔看台四排長櫈一段時間，擺放櫈子、汽水樽等物品。職員準備票控該名男子時，男子情緒激動，企圖阻止公職人員票控，懷疑拿出玻璃樽及拔出一把手槍，指嚇職員。職員於是報警求助。

　　警方接報後嚴陣以待，大批警員穿上避彈衣，及手持長槍到場進行搜捕。其後警方在現場尋獲一把疑似玩具槍，經初步調查後，以涉藏有攻擊性武器拘捕該名露宿者，帶回警署調查，檢獲疑似玩具槍的物體，則須進一步檢驗確定。時間擾攘大半小時。

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