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狂車倒撞警車司機逃

2019-01-08 列印
　　昨午四時許，一名交警在天水圍發現一輛白色私家車於雙白線掉頭，遂上前追查。豈料，私家車突然加速並企圖從兩車之間逃走，惟不成功。該司機其後倒車，警員用警棍擊打車窗試圖阻止，但該司機繼續倒後，撞到警車亦不理會，涉事私家車其後疑失控撞向路邊欄杆，車上一男一女棄車逃走。事件中，警車及兩輛私家車被撞毀，其中一輛被撞私家車上的一男一女受傷，需送院治理。

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