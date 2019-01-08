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88歲神父行山失蹤15小時

2019-01-08 列印
　　大嶼山聖母神樂院八十八歲患認知障礙症的神父康來福，昨疑獨自行山時失蹤，失蹤十五小時後，及至昨早九時過後，康來福獲途人發現，被警員帶返梅窩警署。

　　因整晚未有進食，身體虛弱的康來福被送往北大嶼山醫院檢查，後轉往瑪嘉烈醫院治理。大嶼山稔樹灣熙篤會聖母神樂院職員前日傍晚六時許報案，指康來福昨午離開神樂院後失去聯絡。消防和警方等救援人員，於大嶼山大水坑一帶山頭通宵搜索。

　　康來福一九三○年出生於中國河北，一九五八年晉鐸，並且同年開始在馬來西亞檳城三十八年的教區服務，曾是檳城教區的副主教。

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