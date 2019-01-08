下月起加生果金傷殘津貼 ﻿新領長者綜援﻿﻿年齡提高至65歲﻿

政府昨日公佈，由下月首日起，將調高綜合社會保障援助（綜援）計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼，包括「廣東計劃」和「福建計劃」下發放的津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額，並把領取長者綜援的合資格年齡由六十歲改為六十五歲。有議員批評指令窮人更窮。



社會福利署發言人表示，政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把綜援計劃的標準項目金額，及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高百分之二點八。建議已獲得立法會財務委員會通過，經調整後的津貼金額由下月首日起生效。兩項計劃調整共惠及約一百二十六萬人，政府為此將每年額外投放十二點五三億元。



因為香港人均壽命延長，以及把退休年齡延至六十五歲的趨勢，政府在二○一七年一月宣佈把領取長者綜援的合資格年齡，由六十歲改為六十五歲，會在下月首日落實。



發言人指，下月首日之前已領取長者綜援的六十至六十四歲人士，均可獲豁免而不受影響。殘疾或健康欠佳的受助人的綜援金額亦不受影響，即不論他們的年齡，亦可繼續領取較健全成人為高的金額。發言人續指，由同日起，綜援計劃下的租金津貼亦將根據既定機制，按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動作出調整，租金津貼的最高金額將會調高百分之二點七。



立法會社福界議員邵家臻批評新政策，指六十至六十四歲人士只能領取成人綜援，基本金額比長者綜援少一千元，是不理會長者基本生活需要，令本來貧窮人士更加窮。民主黨鄺俊宇批評政策變相剝奪長者原有福利，認為當政府表示會加大投放福利開支同時，竟然先向六十至六十四歲的長者「開刀」，做法不得民心。



