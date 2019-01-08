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﻿美股中段升76點

2019-01-08 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二三五○八點，升七十六點；納指則報六七九六點，升五十七點。滙控美國預託證券價格見六十四點一六港元，跌零點七四港元；騰訊則見三百一十七點五九港元，跌零點○一港元。
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