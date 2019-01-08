  • 2019年1月8日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 港聞

停車場連撞10車 揭司機涉藥駕

2019-01-08 列印
Previous Next

　　一名五十三歲姓溫男子，昨清晨五時許駕駛私家車，擬離開將軍澳翠林邨停車場，其間私家車失控「亂舞」，如「打保齡」般連環掃撞十輛私家車及客貨車，之後衝前撼撞石壆停下。

　　事主手及腳部受傷，自行離開車廂，躺臥數十米後的車路上，跌出大堆輔幣及銀行卡。現場消息稱，當時有取車人士發現報案，並將他扶到石壆旁休息，當時溫神智迷糊，未能回應問題。

　　警員聞訊到場，懷疑溫曾服食藥物或喝酒，遂要求他進行藥物影響觀測及酒精呼氣測試，後證實他並無喝酒，惟未能通過藥測。經調查後，以涉嫌在藥物影響下駕駛及危險駕駛將溫拘捕，交由救護員送院治理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd