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港島公院推24小時「通波仔」服務

2019-01-08 列印
　　港島東醫院聯網總監陸志聰昨日舉行傳媒茶敍，表示現正規劃未來約二十年的聯網臨牀服務規劃。

　　醫管局約在兩年前曾表示，現時位於東區醫院的柴灣洗衣房，未來將搬至天水圍支援中心，並在東區醫院興建日間治療中心。陸志聰指，未來將加強醫院的日間手術服務，病人毋須住院，冀可減輕醫院壓力，及減低輪候時間。

　　二十四小時「通波仔」服務近年在公立醫院陸續推行，陸志聰透露，位於香港島的瑪麗醫院、律敦治醫院、葛量洪醫院及東區醫院將在下年度起合作，推行二十四小時「通波仔」服務，以減輕每所醫院各自推行構成的壓力。

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