﻿輸油前倉底突起火﻿﻿失蹤者恐仍困船內﻿

南丫島油輪大爆炸，造成一死七傷兩失蹤慘劇。消防處指油輪船艙底先起火，繼而爆炸，導致部份甲板炸穿，其後油輪傾側達三十度，消防船只能在遠處海面開喉灌救，五小時後將大火撲熄，油輪暫無下沉危險，爆炸原有待調查，暫未發現有油污流入海面。



肇事油輪「Aulac Fortune」號，為一艘運油及載運化學物品船隻，越南註冊，船長約一百四十米，闊約二十二米，在二○一○年落水，排水量逾一萬一千噸。前晚六時許，油輪在東莞卸油及化學品後，空艙離開，載着二十五名越南船員來港，於昨天凌晨近三時停泊在南丫島西南下尾咀一海里，原訂補給之後前往泰國。



昨晨十一時半，一艘新加坡油躉靠泊油輪入油。據悉，油躉上有四名船員，當兩船接駁喉期間，油輪突然爆炸，傳出三下巨響，兩船船上共有二十九人，不少人墮海，亦有人跳海逃生。



暫未有油污流入海



消防處分區指揮官（海務及潛水）于天陽指，油輪曾載危險品，船艙底先起火繼而爆炸，部份甲板被炸穿，消防船只能從遠距離射水，增加灌救困難。至下午一時半，船火升為三級火警，消防加派人員灌救，並救起二十四名船員，其中一名越南船員救起時頭部嚴重燒傷，手部骨折，當場死亡；另七名船員受傷，送院治療，四人要留醫，當中一名三十六歲越南人傷勢較嚴重留醫深切治療部，還有兩人失蹤。



火警在昨午四時三十分被撲滅，油輪嚴重損毀並三十度傾側，水警重案組及海事處人員仍調查油輪爆炸原因。警方稱，已將事件通知越南領事館人員，不排除兩失蹤船員仍在油輪上。海事處發言人表示，起火油輪並沒有下沉跡象，海面暫未發現油污。有漁民及資深海員認為，油輪在海面入油期間爆炸，十分罕見，思疑有人違規吸煙，但真正肇因，有待當局調查。



