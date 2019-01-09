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新巴城巴加價5.6%及7%

2019-01-09 列印
　　行政會議昨早審議新巴和城巴加價申請，拍板通過兩巴分別加百分之五點六及百分之七，新收費本月二十日凌晨二時三十分起實施生效。

　　新巴城巴指，加價後仍未能紓緩營運成本上升所帶來的壓力，又指兩巴過去十年未有加價，上一次加價是○八年，政府當時批准新巴加百分之五、城巴加百分之二。　　

　　新巴城巴又指，今次加價申請於前年八月提出，要求增幅為百分之十二，惟當時並未預計油價及車長工資等成本於二○一八年內大幅上升。

新收費本月20日實施

　　新票價實施後，預計逾九成乘客每程車費增加少於一元，而百分之七十二乘客每程車費增加少於五毫。

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