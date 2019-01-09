﻿何東舜銘控賭王等﻿﻿ 追討20億元股息﻿

「賭王」何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪去年六月逝世，她生前與何鴻燊鬧翻，一度因競逐賭牌及股權股息糾紛而罵戰。十姑娘兒子何東舜銘以其母的遺產執行人身份，昨入稟高院為亡母控告澳門旅遊娛樂股份有限公司、「賭王」何鴻燊及八姑娘何婉鴻，要求法庭頒令何婉琪擁有六千二百六十三股澳娛股份，並要求澳娛支付拖欠的二十億港元股息。



三名原告為何婉琪遺產執行人何東舜銘、滿威利基金有限公司及Mutual Stand有限公司，而被告為澳娛、何鴻燊及八姑娘何婉鴻。入稟狀指，何婉琪於一九六二年是澳娛其中一名創辦股東，她當年支付二百萬港元給何鴻燊投資澳娛，以獲取六千二百六十三股股份，即百分之七點三四七股權。



入稟狀稱，何婉琪生前一直獲澳娛派發股息。二○○○年至二○○六年先後十次獲優先股息和一般股息合共三點七億港元，何婉琪一直透過銀行轉帳或支票收息，但自○六年起澳娛董事會突然拒絕她參與周年股東大會，由○六年至今澳娛未有再向她付股息，估計涉二十億港元。



入稟狀稱，○五年四月二十五日澳娛通知何婉琪，指八姑娘何婉鴻打算出售名下二百股澳娛的股份。三日後，她有意購入對方十股份，結果兩姊妹於同年五月六日交易，何婉琪支付一千萬澳幣買入何婉鴻十股澳娛股份。



○五年何婉琪將當中一股轉予她成立的滿威利基金會，於一○年將另一股轉予另一間公司Mutual Stand Limited，故何婉琪個人名下持有澳娛六千二百六十一股份。入稟狀指，由於澳娛一直拒絕承認上述的澳娛股份轉讓，又拒絕分發股息，故自何婉琪逝世後，身為她遺產執行人的何東舜銘，透過律師發信要求澳娛支付自○六年以來累積的近二十億元股息不果後，終於昨午循法律途徑，正式入稟高院追討。



