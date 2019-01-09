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大埔店大聲叫賣構成煩擾遭罰款

2019-01-09 列印
　　大埔四里四間連鎖蔬菜及鮮肉店，包括「家農優質果菜」大埔廣福道及鄉事會街兩間分店、「新界仔優質果菜」大光里分店，以及位於大光里的「日日鮮五豐鮮肉」，因持續大聲播放叫賣錄音，對附近居民造成噪音煩擾，昨日在粉嶺裁判法院同被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款二萬九千一百元。

　　環境保護署發言人表示，該署去年七月加強了針對大埔四里一帶連鎖店舖叫賣噪音問題的執法行動，在連串的巡查期間，共發現上述多間連鎖蔬菜店及鮮肉店以揚聲器持續大聲播放叫賣宣傳錄音，發出的噪音構成煩擾，遂按《噪音管制條例》向涉案經營公司提出檢控。其中「日日鮮五豐鮮肉」於該署採取執法行動及警告後，仍拒絕調低揚聲器音量，於同日再次遭環保署提出檢控。

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