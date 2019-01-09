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﻿頭條Jetso App獨家換購 B.Duck X Hedgren收納袋套裝

2019-01-09 列印
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　　臨近農曆新年，不少朋友都會去旅行放鬆一下，但係執行李就係最令人頭痛嘅一環，既要擔心執漏又怕帶咗無關痛癢嘅嘢，Jetso App今次獨家換購嘅B.Duck收納袋套裝就幫你輕鬆解決問題。

  一套兩款共六個嘅收納袋以B.Duck小黃鴨圖案而組成，物料亦選用旅行箱品牌Hedgren高級牛津布料及品牌專屬拉鏈，防水耐用又方便清洗。

  立即下載頭條Jetso App收藏「B.Duck收納袋」嘅電子優惠券到「禮物籃」，就可以到全港五十間Circle K分店、家家換領中心及中環星島中心以着數價七十八元換購，今次限量版套裝數量有限，換完即止，仲唔快啲下載Jetso App帶B.Duck番屋企！
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