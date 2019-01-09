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高鐵跨境非禮案　李家超：兩地部門已溝通

2019-01-09 列印
　　高鐵西九龍站發生跨境非禮案，一名二十三歲月台女助理去年先後在香港口岸區及內地口岸區被一名男員工非禮，香港警方拘捕一名五十歲男子。保安局局長李家超回應指，兩地執法部門已經就案件進行溝通，根據兩地協作機制，如果內地公安在調查一宗案件時須向本港警方求助，本港必定會提供協助，反之亦然。

　　李家超強調，內地口岸區案件屬內地法律管理，由內地執法部門處理。當局已與內地部門溝通，任何部門要執法，都必須先由當事人提供資料及口供，因此香港警方建議當事人向內地單位報案。他解釋，今次案情比較簡單，相信現階段毋須透過協作機制向內地合作蒐證。

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