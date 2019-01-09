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﻿美股中段升166點

2019-01-09 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二三六九七點，升一百六十六點；納指則報六八三九點，升十五點。滙控美國預託證券價格見六十四點九五港元，升零點二港元；騰訊則見三百一十七點八五港元，升二點二五港元。紐約期金報每盎司一千二百八十六點一美元，跌三點八美元；紐約期油則報每桶四十九點二九美元，升零點七七美元。
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