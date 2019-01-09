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提高長者綜援年齡 非慳錢不近人情

2019-01-09 列印
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　　昨早特首林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，其間表示收緊長者綜援年齡至六十五歲乃基於退休年齡延長，政府並非是要「慳錢」及不近人情，而是反映社會人口老齡化、壽命延長的現實。

　　林鄭月娥更以自己為例：「今日如果我跟你說，六十歲以上是不能工作，或者已經是和社會脫節，我想你不會接受。我也不會接受，我也超過六十歲，今日仍是每天工作十多個小時。」

　　林鄭言論惹來熱議，有網民在討論區發表意見：「成日都係以自己為準則，咁大家都要升番同你同等薪金同福利先冇問題喎。」有網民形容其言論涼薄，也有人指出：「咁新移民一落來申請綜緩呢，又唔見你出來講」，亦有網民表示是「鬥慘大會」。

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