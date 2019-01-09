﻿行會通過《國歌法》草案 ﻿﻿故意貶損可囚三年﻿

《國歌法》前年十月於內地實施，人大常委會其後通過將《國歌法》納入香港《基本法》附件三，由特區政府通過本地立法落實。
昨早行政會議通過《國歌條例》草案，於本月內將草案提交立法會首讀。
《星島日報》披露，政制及內地事務局已完成草擬《國歌條例草案》，建議特首可規定應當播放國歌的重要場合，提出特首、行會成員，法官及立法會議員宣誓儀式前須播放國歌。草案列明任何人公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌，最高可判監三年、罰款五萬元，罰則與政府早前建議一樣，同時亦規定國歌不得用於商業及私人喪事活動。
據悉，當局認為內地《國歌法》已羅列出一系列須奏唱國歌的場合，包括全國人大、政協會議、重大慶典及紀念儀式等，本地的《國歌法》反映全國法律的原意和目的，但亦需考慮香港實際情況，並非照抄全條法例。
行會成員、資深大律師湯家驊認為，若議員刻意缺席奏國歌環節，而被質疑是否真誠擁護《基本法》，有可能違反《宣誓及聲明條例》。
公民黨黨魁楊岳橋則指，公民黨反對《國歌法》立法，他稱至今仍未有條文清晰界定何謂「貶損」國歌、亦難為「貶損」作出明確定義，擔憂立法後將進一步收窄言論和創作空間，亦擔心有關做法是為未來「DQ」鋪路。公民黨不排除會就法案提出修訂，刪除模糊、不合理、削弱香港自由度等條文，並會反對法案通過。