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﻿玩具嬰兒用品展開幕﻿

2019-01-09 列印
■韓國的參展商就展出別具一格的泵奶器。
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　　由香港貿易發展局主辦的香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的香港國際文具展，前日在香港會議展覽中心舉行。一連四日三展覽合共吸引了近三千環球展商。

　　在嬰兒用品展中，一個韓國的參展商就展出別具一格的泵奶器。現時提倡母乳餵哺嬰兒到六個月大，但是不少的媽媽都不清楚自己的情況。而這個泵奶器就可以配合應用程式，紀錄媽媽每次泵奶容量、儲存吸力和按摩力喜好等數據，方便媽媽了解自身情況。充電後更加可以連續使用六小時。

　　在玩具展方面，一家深圳的企業銷售的一個小型機械人，裝有精細的機械臂，透過圖畫和數字卡，可以教導小朋友繪畫、串字和數字的概念。

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