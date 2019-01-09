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的士業界﻿促打擊白牌車﻿

2019-01-09 列印
　　上周五一輛電召客貨車在黃大仙龍翔道撞車，女乘客拋出慘死。警方仍調查事件有否涉非法載客問題。的士小巴關注大聯盟及白牌車關注小組二十名成員，昨晨十一時許，到灣仔港灣道運輸署拉起橫額請願。　

　　的士小巴關注大聯盟及白牌車關注小組發言人林智聰，批評白牌車嚴重影響的士業界生計，認為當局對白牌車司機的罰則太輕，很多時罰二、三千元，完全無阻嚇作用，關注小組要求提高罰則，並吊銷駕駛執照一段時間，或注銷車輛登記等。

　　林稱，政府會在今年第一季開始向公眾諮詢，並檢討取締非法取酬載客及研究的士扣分制，本月十五日關注小組將在政府總部舉行幾百人大集會反對白牌車，已向警方取得不反對通知書。成員逗留十五分鐘，其間運輸署派出職員接收請願信。

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