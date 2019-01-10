﻿限速30公里惹反彈 工會：巴士塞中環 勢變萬里長城

政府昨天公佈專營巴士服務檢討委員會報告，共提出四十五項改善巴士營運的建議，運輸署暫採納其中三十六項，包括中環及深水埗試行限制巴士車速三十公里的建議，市民反應嘩然，擔心會「塞爆中環」。有車長稱：「電車都快過巴士。」巴士工會預計，若推行限速，一個月後，中環交通即癱瘓，巴士車龍或「長過萬里長城」。



政府昨日公佈專營巴士服務檢討委員會報告，運輸署署長陳美寶、九巴僱員工會主席郭志誠及汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰分別接受電台訪問。委員會在報告中向政府提出四十五項建議，政府暫採納三十六項，包括在中環（如畢打街或德輔道中等）及深水埗行人繁忙地區劃為巴士時速三十公里限速區。



中環深水埗先試行



此建議一出，即有市民擔心將塞爆中環及嚴重脫班，有車長笑言：「叮叮都唔止啦！」黎兆聰稱如在西貢公路等山路試行較好，若選在鬧市推行，「同慫恿我哋按章工作無分別」，不如行路，他預計在中環限速一個月後，交通即癱瘓，「巴士車龍可能長過萬里長城！」



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則建議參考港珠澳大橋般，針對不同車種訂立不同限速。不過，郭志誠就指限速三十在台灣、倫敦等實行已久。限速會否增加追班次壓力？他稱：「全世界公共巴士都是行大直路，香港的巴士公司遷就市民左兜右兜行窄路，根本是錯誤，一架車就可以塞死全中環。」



運輸署長：行人多



運輸署署長陳美寶被問及何以選擇在中環和深水埗試行，而非交通黑點試行限速？她稱一切是從行人出發，中環行人多，深水埗長者和小童多，「選擇在多行人之地方試行，不是只針對巴士，而是其他車輛，我們希望未來可以試驗到全部車，由道路設計同行人路作改善。」



此外，郭志城表示，工會對報告失望，他指報告中很多建議現行法例已能做到，亦不贊成將辱駡或襲擊車長刑事化。報告亦要求常設工作小組檢視十四小時「特別更」是否符合安全，郭志城批評巴士公司誤導市民：「繁忙時間出車唔夠，巴士公司就用呢啲時間叫車長兜個圈當出咗車，達至班次合格。」故車長根本沒有「不少於連續三小時」的休息。