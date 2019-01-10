﻿《國歌條例草案》周五刊憲﻿﻿ 聶德權點出「侮辱」兩罰則﻿

政府將向立法會提交《國歌條例草案》，當中存在具爭議的灰色地帶，包括二次創作中含國歌元素、球賽播國歌觀眾背向會場或議員在播國歌下宣誓的表現等等，都可能構成違反國歌法。政制及內地事務局局長聶德權（圖）稱，條例主旨是「尊重」，大部份尊重國歌的市民不受影響，有人故意公開侮辱國歌則「不可以沒有代價。」



行會本周二通過《國歌條例草案》，聶德權在記招指出，國歌是國家象徵及標誌，立法目的是維護國歌尊嚴。他稱大部份市民都尊重國歌，應不受影響。草案周五刊憲，本月二十三日提交立法會首讀及二讀。



二次創作須小心



聶德權指出，「侮辱」之定義是「損害國歌作為中華人民共和國之象徵和標誌的尊嚴」，有兩條條文帶罰則：1.不當地使用國歌，如用於或者變相用於商標、商業廣告，私人喪事活動，及作為公共場所的背景音樂等，需要罰款；2.公開故意侮辱國歌，指公開故意篡改國歌或曲譜，均屬違法。犯法者一經定罪，最高罰款五萬元及監禁三年。



被問到二次創作如《球迷奇遇記》等歌曲，是否不可以再唱？他稱「二創」包含國歌元素，須視乎受眾聽後是否覺侮辱國歌，但他稱：「《球迷奇遇記》唔係攞國歌去改，我睇唔到有乜嘢問題。」又稱 ：「你可透過其他方式表達政見，但你唔好搞國歌。」



近年曾發生球賽播國歌時有人報以噓聲或背向會場，被問到有關行為是否墮法網？聶拒作假設，只稱拒當「法庭」他稱草案精神是尊重國歌，如有人故意公開侮辱國歌，「唔可以無代價」。



奏國歌屬議員宣誓一部份



外界關注重點草案規定立法會議員宣誓期間奏國歌，被問議員的行為會否引致被「DQ」？聶稱奏國歌屬宣誓其中一部份，宣誓條例列明，須莊重宣誓，且真誠相信並嚴格遵守誓詞之內容；另《基本法》第104條亦有列明，若故意用行為語言、服飾道具或任何儀式違反宣誓儀式，宣誓應屬無效。監誓人會決定是否無效。



草案將檢控時限延至警方發現罪行一年內、或罪行發生兩年內，聶解釋是考慮到觸犯法例涉及大量人士或網上行為，又指延長檢控時限非新鮮事，如私隱條例及旅館業條例都有。



