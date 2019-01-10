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建制撐快立法　泛民指不應與宣誓掛鈎

2019-01-10 列印
　　民建聯主席李慧琼回應指，民建聯支持國歌法盡快訂立，並稱宣誓時播國歌，表現出對一國兩制的尊重，「議員只要真心誠意地宣誓，表示效忠《基本法》及香港特別行政區，其宣誓就會被接納，毋須心中有鬼。」

　　民主黨胡志偉稱如政府在審議過程中未能解釋大眾的疑慮，民主黨非常有可能不支持其法案，他又指希望條例的儀式規範不應與宣誓儀式掛鈎。

　　毛孟靜就批評政府是要一網打盡、一個不漏。朱凱廸則稱國歌法不但是限制了人民表達的自由，更是限制了人民表達的自由。

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