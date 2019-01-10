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最低工資加至37.5元 料五月生效

2019-01-10 列印
■消息指，行政會議接納最低工資委員會的檢討報告，通過最低工資時薪增加至三十七點五元，五月一日生效。
■部份清潔工時薪達四十三至四十五元，預計新工資水平落實後，清潔工時薪料上調至四十六至四十八元。
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　　基層打工仔好消息。有消息指，行政會議接納最低工資委員會的檢討報告，通過最低工資時薪增加至三十七點五元，並將於五月一日生效。最低工資每兩年檢討一次，最低工資由現時三十四點五元增至三十七點五元，加幅為百分之八點七。根據統計處數字，如果最低工資加至三十七點五元，會有十五萬六千多名僱員受惠。

　　最低工資委員會去年拍板敲定最低工資由時薪三十四元五角，上調至三十七元五角。去年十月香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，部份受聘於私人機構的清潔工時薪達四十三至四十五元，當時預計新工資水平落實後，清潔工時薪料上調至四十六至四十八元，連帶有薪假期及勞保等，僱主聘請工人的總成本料升約一成三至一成五。

　　有中小企代表曾指憂慮隨着最低工資調整、取消強積金對沖、延長法定產假等勞工政策落實，營運壓力將增加。

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