﻿美股中段升114點

太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克的星際飛船（Starship）試飛版，可能會在數周內進行首次短途飛行。這款飛船的外殼由不鏽鋼打造，外形酷似一九五四年漫畫書《月球冒險》中人物丁丁在探險時使用的火箭。馬斯克希望這種飛船可以實現載人上月球，並最終去到火星。 馬斯克早前在Twitter發文說：「目標是在四周時間內完成首飛，但由於一些無法預見的問題，可能會變成八周」，他還發布了一幅試驗飛行器的效果圖，圖中顯示飛船有三個尾翼，看上去很像是漫畫人物丁丁在月球探險時使用的火箭。星際飛船外殼將由銀光閃閃的不鏽鋼製成。不鏽鋼材質太重，於航太空史上並非普遍使用的物料，但卻被馬斯克看重，原因是...

2019-01-10