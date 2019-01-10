滙控美國預託證券價格見六十四點六二港元，跌零點八八港元；騰訊則見三百二十九點一六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一點二美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十點九九美元，升一點二一美元。
美股中段升114點
滙控美國預託證券價格見六十四點六二港元，跌零點八八港元；騰訊則見三百二十九點一六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一點二美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十點九九美元，升一點二一美元。
限速30公里惹反彈 工會：巴士塞中環 勢變萬里長城
政府昨天公佈專營巴士服務檢討委員會報告，共提出四十五項改善巴士營運的建議，運輸署暫採納其中三十六項，包括中環及深水埗試行限制巴士車速三十公里的建議，市民反應嘩然，擔心會「塞爆中環」。有車長稱：「電車都...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
環球股市造好連升四日 中美貿易談判進展順利
中美貿易談判昨天結束，美國農業部負責貿易及對外農業事務的副部長麥金尼（Ted McKinney）指談判順利，而美國總統特朗普亦發文指進展順利，中國外交部確認中美經貿磋商結束，並指「雙方認真」。環球股市...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
SpaceX星際飛船 傳數周內試飛
太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克的星際飛船（Starship）試飛版，可能會在數周內進行首次短途飛行。這款飛船的外殼由不鏽鋼打造，外形酷似一九五四年漫畫書《月球冒險》中人物丁丁在探險時使用的火箭。馬斯克希望這種飛船可以實現載人上月球，並最終去到火星。 馬斯克早前在Twitter發文說：「目標是在四周時間內完成首飛，但由於一些無法預見的問題，可能會變成八周」，他還發布了一幅試驗飛行器的效果圖，圖中顯示飛船有三個尾翼，看上去很像是漫畫人物丁丁在月球探險時使用的火箭。星際飛船外殼將由銀光閃閃的不鏽鋼製成。不鏽鋼材質太重，於航太空史上並非普遍使用的物料，但卻被馬斯克看重，原因是...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美孚新邨三房低市價5%易手
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原副區域營業經理林家傑表示，荔枝角美孚新邨恒柏道9號高層A室，面積665方呎，三房間隔，望開揚景，原先叫價950萬，減至929萬沽出，呎價13970元，低市價...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美副部級會談將有公佈 貿談報喜 美股漲125點
中美貿易磋商憧憬有利好消息，美股繼續造好，杜指早段升逾百點。本港股市昨天亦重越二萬六，見26597點，創逾1個月高，成交亦增至1127億元。中美副部級貿易談判整體情緒較樂觀，市場在等待官方聲明。 ...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
古天奴西盃開騷 巴塞有「利」可圖
今晚西班牙盃十六強首回合，巴塞隆拿中場菲臘比古天奴料將正選領軍作客鬥利雲特。此子急於爭取表現肯定踢得起勁，加上後防有西盃專家施利臣把關，巴塞有力擊退狀態低迷的利雲特先拔頭籌，取讓球主客和讓兩球「客勝」。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 古天奴一年前以一億六千萬歐羅（約十六億港元）加盟巴塞，但今季西甲上陣十六次僅九次正選，包括近四輪都屈居後備。最近有傳此子有意轉投曼聯，但巴塞總監阿摩就向此子派定心丸︰「他是歐洲最佳球員，亦是球會最重要的資產，相信他願意為球會奉獻所有。」這名巴西國腳預計今仗將重獲正選，相信他必定珍惜機會以證明身價。 有施利臣後防無憂 巴塞前線有古天奴要...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
今天開售 UX200入門潮派
傳聞已久的凌志全新UX入門級玩樂車，今天（1月10日）正式在港開售，打頭陣UX200配用173ps馬力2公升自然吸氣引擎、CVT波箱和前驅組合，並分開Superior、Ultimate和F-Sport...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
除夕封盤 做豬年新娘 網絡女神倪晨曦抱花 網絡女神倪晨曦抱花幸福遊街
31歲嘅KOL界人氣女神倪晨曦（Elva），趁除夕宣佈封盤，喺社交網誌分享一條男友吳先生喺巴黎跪地嘅求婚短片，更讚未婚夫「係全個世界對我最好的男人」。嚟緊農曆新年，Elva會返加國傾婚事，婚期擬在年底...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——輸入醫生 不應淪為口號
香港鬧醫生荒多年，外國也如是。歐洲統計數字顯示，歐洲醫生人手奇缺，不止低收入國家欠人，已發展國家的人手比例亦嚴重失衡。歐盟執委會估計到了二○二○年，歐洲將欠缺二十三萬名醫生，各國必須妥善規劃人手和改善醫生待遇才是出路。歐盟的忠告，適用於香港，港府多年來提倡輸入醫生，但龜速行事，若不提速，情況惡化，實非港人之福。 令人大惑不解的是，政府推動輸入外國醫生多年，醫委會仍關卡重重。政府昨天向立法會透露，醫管局早向醫委會遞交五名非本地培訓醫生的續期申請，以有限度執業註冊形式在公立醫院服務，局方接獲醫委會通知，確認批准該五人的註冊申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量，令到現時共有十...
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——文廄連捷馬陸續有來
剛周日「常山耆寶」成為文廄今季首匹連捷馬，數據打破之後，昨晚此倉又有傑作，上仗爆四十八倍W的「勁勇威龍」，今仗再以二十二倍掄元，九歲老馬迴光大勇，演出非常出色！ 馬場浮世繪
2019-01-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6