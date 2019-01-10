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﻿美股中段升114點

2019-01-10 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二三九○一點，升一百一十四點；納指則報六九三三點，升三十六點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點六二港元，跌零點八八港元；騰訊則見三百二十九點一六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一點二美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十點九九美元，升一點二一美元。
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