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綠置居今截收表 累收2.3萬申請

2019-01-10 列印
　　房委會長沙灣麗翠苑「綠置居」計劃今日截止申請，至昨晚收到約二點三萬份申請，當中包括一點七萬份來自居屋綠表申請者，以及約六千份新申請。申請者稍後會收到確認信和綠置居的申請編號，預計下月底進行攪珠。上次居屋申請為啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，三個屋苑合併，並非「綠置居」，共收到二十七萬份申請，超額認購超過六十倍。今次則大幅下降，超額認購八倍。

　　房委會發言人提醒合資格人士如已交回聲明書和回條，並表示同意上述轉至綠置居安排，便毋須再遞交綠置居申請表。但若要更改家庭組合或更換申請人，則須重新遞交申請表。

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