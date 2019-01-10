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沙發攔路險釀意外

2019-01-10 列印
■一張沙發從貨物頂部跌落公路，尾隨車輛及時扭軚閃避。
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　　網民KiT Li在facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載行車記錄儀片段，片中可見在觀塘繞道往藍田方向近啓德消防局有一輛運載建築廢物的貨車行駛期間，一張沙發從貨物頂部跌落公路，橫臥慢線及中線，但貨車司機未知有否發現，繼續往前行駛，而尾隨車輛與前車有保持安全距離，及時扭軚閃避，有驚無險。

　　根據運輸署的《道路使用者守則》，車上貨物必須捆紮妥當，也應把貨物蓋好，不可讓貨物接觸路面，確保載貨的車輛或拖車不會對司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路設施造成損毀。

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