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俄漢信用卡疑被盜失29萬

2019-01-10 列印
　　一名俄羅斯籍男子，早前遭人偷走信用卡未及時發現，昨日在中區收到可疑信用卡交易記錄，懷疑被人盜取信用卡碌卡購物報警，警方調查後列盜竊及詐騙處理。

　　被歹徒盜用信用卡事主為一名三十一歲俄羅斯人。警方表示，昨午十二時許，事主在中區士丹頓街一間酒吧報警，指其手機及信用卡不翼而飛，其後更收到信用卡公司發給他的帳單交易紀錄，其中一筆合共二十九萬元交易有可疑，懷疑遭人偷去信用卡碌卡。警員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產和盜竊，交由中區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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