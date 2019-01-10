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﻿港隊再捧省港盃 四蛋贈廣東歷來最威

2019-01-10 列印
■港隊最終以四比○大炒對手，衞冕成功。
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        第四十一屆省港盃次回合昨在大球場上演，由盡遣年輕球員的港足迎戰廣東隊，結果憑安永佳、梁諾恆、袁振昇和茹子楠四小虎頭頂腳踢各建一功，最終以四比○大炒對手之餘，更締造港隊在省港盃創立四十一年來的最大勝仗，兩回合計則以五比二成功衞冕。

        港隊上周省港盃首回合作客以一比二僅負廣東，昨回師大球場，吸引約四千名球迷進場，包括數十名南下打氣的廣東粉絲，這場「港粵大戰」賽前並無奏國歌環節，雙方擁躉也表現和平理性。賽事方面，由廿三歲以下代表隊成員作骨幹的港足，甫開賽便積極搶攻，結果上半場二十二分鐘便靠翼鋒安永佳接應罰球破門，以一比○領先返更衣室。

　　換邊後，港隊戰意更盛，加上廣東隊心急反攻令後防更多暴露空位，結果港足再憑守將梁諾恆、射手袁振昇和中場茹子楠各建一功，以四比○大破對手，兩回合計反勝廣東五比二成功衞冕。
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