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﻿廚房工涉無牌駕駛被捕

2019-01-10 列印
　　一名男子昨日在大埔涉嫌無牌駕駛被捕。昨凌晨約二時，新界北總區衝鋒隊警員在大埔巡邏期間，發現一輛私家車停泊在太和邨巴士總站路旁形跡可疑，遂上前截查。不料司機見警員靠近，企圖開車逃走。警員見狀迅速上前將車截停及制服司機。警員調查後，揭發二十一歲姓李司機無牌駕駛，以涉嫌無牌駕駛及沒有第三者保險下駕駛將李拘捕，將其帶署及聯絡車主協助調查。據悉被捕男子任職廚房工人。
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