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港人消費信心創四年新低

2019-01-10 列印
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　　香港城市大學昨日公佈「二○一八年第四季兩岸暨港澳消費者信心指數」，與上季比較，香港市民對購買房屋的信心指數有所回升，而整體而言，香港消費者信心指數在四地中的排名，二百分滿分獲八十點七分，創下四年新低。

　　該調查由首都經濟貿易大學、中央財經大學、台北醫學大學、香港城市大學及澳門科技大學共同進行。上月十七日至三十一日期間，香港城市大學訪問了一千名年滿十八歲，並且在本地常住的香港居民。調查指數的滿分為二百分，指數大於一百分代表消費者「有信心」，少於一百分即代表「信心不足」。與上季比較，香港市民購買房屋的信心指數有所回升，上升逾十一分。但是，市民對就業的信心指數卻下跌十分。

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