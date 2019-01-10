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元朗工業邨兩公司 遇竊失23萬財物

2019-01-10 列印
　　元朗工業邨發生連環爆竊案，兩間公司遭三名賊人潛入爆竊，職員先後返公司揭發，點算後證實損失合共逾二十三萬元財物。

　　昨晨七時許，福喜街六十三號一間公司五十一歲姓楊女職員返抵公司時，發現辦公室兩個夾萬被人撬開及有搜掠痕迹，懷疑遭人爆竊報警，警員到場負責人點算後，證實損失夾萬內現金共十萬元。

　　差不多同一時間，同一條街的六十七號一間公司，五十六歲姓蔣男職員上班時，發現辦公室窗門損毀及有搜掠痕迹報警，負責人點算後證實損失約十三萬二千元現金。警員翻看閉路電視錄影，相信兩公司遭疑同一幫三名賊人爆竊，案件列連環爆竊，交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

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