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﻿14萬套餐包搞掂 中介誘港男越南「買妻」

2019-01-11 列印
■中介稱，參加速配的越南女子年齡介乎十八至二十六歲，均來自南部的農村。
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        香港男士早年北望，進攻內地女子的心，近年內地女子對「港燦」興趣大減，中港跨境婚姻數字大跌。香港「光棍一族」唯有擴闊範圍，期盼成家立室，女多男少的越南成為港男的目標。有內地婚姻中介公司覷準港男的需要，向港男提供一條龍求偶服務，帶港男訪越，與越女相睇，如果雙方情投意合，即辦理結婚手續、舉行婚宴和安排女方出國等等，讓港男抱得美人歸，全套服務盛惠十四萬港元。

　　內地中介聲稱，港男可以看越南女子相片，指她們多來自窮鄉僻壤，為家人着想，願意下嫁港男，亦有自願向外尋愛郎，做過埠新娘，改善個人生活。對於有人以色情眼光看這種跨境婚姻介紹，內地中介明言不安排不道德交易：「要嫖妓、找處女，找其他人吧！」

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