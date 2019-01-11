﻿港男內地娶妻跌四成 越南吃飯唱歌速配團 相中對象即辦婚禮

內地經濟發展蓬勃，港男在內地失去優勢，過去二十年來與內地女士成婚數字急跌四成。為了成家立室，港男唯有走遠一點。有內地婚姻中介乘時推銷越南新娘「套餐」，顧客支付約十四萬港元，獲安排到越南結識女士，雙方情投意合，即接受一條龍服務，包括辦理結婚手續、舉行婚宴和安排女方出國等，然後攜同妻子來港。中介公司聲稱，待嫁姑娘多出身窮家，願做過埠新娘，尋找更好生活，形容她們溫柔，從一而終，比港女優勝！記者：穆梓莘



政府統計處去年初發表二十年來結婚趨勢報告，港男迎娶內地女子的宗數，由九七年的二萬八千宗下跌至一六年的一萬五千三百宗，跌幅高達四成半。港男北上娶妻遽減，不少分析認為，近年中港經濟發展水平拉近，導致基層港男優勢漸失。本地剩男日增，昔日多數下嫁中國和台灣男子的越南新娘，開始受到港男青睞。



記者佯裝「光棍」，經線人介紹，以手機社交程式聯絡廣東佛山籍的越南新娘中介「山哥」。「山哥」聲稱，擔任跨境婚姻中介四年，過往均協助內地同胞娶妻，及至去年底得悉香港有不少中老年未婚男子，急於尋找另一半，於是推出港越婚姻「套餐」。



廣州飛胡志明市聯誼



跨境求偶，「山哥」形容很簡單，港男只要支付三四千元人民幣，即可隨團從廣州乘飛機前往胡志明市，抵步後與一批越南女子吃飯唱歌聯誼，若有心儀對象，女方及其家長又不反對，再付十二萬元人民幣（約十四萬港元）即可迎娶，當中費用包括禮金、婚宴、辦理結婚及女方赴港手續等。他形容港男失敗機會低：「嫁給香港人當然高興，相信不會反對！」



越女為改善生活非「賣身」



記者擔心受騙，「山哥」為證明所言非虛，傳送六名越南美女照片，指各人年齡介乎十八至二十六歲，均來自越南南部芹苴市農村，又強調費用分期收取，達成結婚意向先收兩萬元，辦理結婚證再收八萬元，餘款抵港才收取。



「山哥」續稱，至今有多名中老年港男到越南相親，預料很快有成功個案，屆時他將教導女方說簡單粵語，以便溝通，「她們也會簡單英語，溝通無問題。」他透露，已有另一中介成功撮合一對男女，預計需時三十五天，便可結伴返港。



越南新娘下嫁異國男子，男方往往被視為「買老婆」，「山哥」承認女方家貧，基於孝順才願「賣身」。不過，也有女子為改善生活，自願下嫁中港男士，又形容她們美麗、溫柔又勤奮，若不論學歷和見識，她們比內地和香港女子優秀。對於有否好色港男欲藉尋妻獵艷，他強調不做這些事：「要嫖妓，找處女，找其他人吧！」