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﻿美股中段偏軟

2019-01-11 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二三八七六點，跌三點；納指則報六九四九點，跌七點。滙控美國預託證券價格見六十五點二六港元，升零點四六港元；騰訊則見三百三十一點○九港元，升二點○九港元。紐約期金報每盎司一千二百八十九點五美元，跌二點五美元。
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