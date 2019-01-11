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港大新藥可治沙士禽流感等病毒

2019-01-11 列印
　　港大微生物學系講座教授袁國勇宣佈，其研究團隊花約兩年多時間，發現出一種新型抗病毒藥物，可同時治療七至八種流行性病毒，包括沙士、禽流感及中東呼吸綜合症。這項新發現已經申請美國專利，並在最新一期的《自然通訊》雜誌發表。新藥料六至八年內可面世。

　　袁國勇解釋，人體脂肪新陳代謝中，有兩種重要蛋白——SREBP與DNA-SRE，若與基因結合，產生的脂肪酸是雙膜脂質囊泡（DMV）的原材料，部份病毒能利用DMV大量複製。AM580可以黏附在蛋白之間，阻止脂肪酸產生，從而阻止「病毒工廠」出現。AM580對付需倚賴DMV的病毒特別有效，如中東呼吸綜合症。流感病毒不需倚賴DMV，但要倚賴一種脂肪酸才能發揮活性，而AM580可令流感病毒失效。

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