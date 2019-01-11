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綠置居麗翠苑超額認購逾八倍

2019-01-11 列印
　　綠置居項目長沙灣麗翠苑昨晚七時截止申請，售價以市價四二折出售。截至前日共接獲約二萬三千份申請，超額認購逾八倍，當中一萬七千萬份來自過去一期居屋綠表申請，有六千份屬新申請。

　　麗翠苑共有四座、提供二千五百四十五個單位，項目以四二折出售，單位售價約九十三萬至三百○六萬港元，平均呎價為六千二百四十三港元，單位面積由一百八十四至四百五十二方呎不等。

　　有申請者接受傳媒訪問時表示，自己的公屋單位面積比麗翠苑大，但都想置業。亦有申請人士指，因為自己想有一個單位，不用長期交租，供樓是當作交租。



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