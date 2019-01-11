﻿中美經貿談判結束﻿ ﻿華承諾大購美產品﻿

中美副部級官員在北京的經貿談判，於周三結束，比原定時間延長一天。美國發聲明稱，中國承諾從美國購買大量農產品、能源及服務；中國商務部也發聲明，指雙方積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題進行廣泛深入交流，同意繼續保持密切聯繫。



中美副部級官員在北京的經貿談判周三結束，經貿談判結束後，美國貿易代表處發聲明總結此行，稱今次談判焦點放在實現兩國貿易關係的「公平、互惠和平衡」。



聲明指，美方要求中國進行多項結構性改革，包括強逼技術轉移、保護知識產權、非關稅貿易壁壘、網絡入侵及竊取貿易機密等。另雙方亦談到中國保證向美國大量採購：農業、能源、製造業產品，及其他產品與服務。美方亦轉達總統特朗普決心要解決長久以來的貿易逆差，及結構性問題。美國農業部副部長麥金尼就形容談判進展不錯，對美國有利。



美要求結構改革



中國外交部發言人陸慷表示，磋商肯定是雙方都要付出努力的，磋商延長說明了雙方確實認討論，又稱很快會公佈會談結果，有可能包括下一輪會議時間表。商務部亦發聲明，指雙方就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流，增進彼此了解，為解決問題奠定基礎。雙方同意繼續就經貿問題進行副部級磋商。由於習近平的首席經濟智囊、副總理劉鶴意外地現身會場，但並未參與談判，故外界猜測，下一步劉鶴將率中方代表團訪美，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）談判。



特朗普在會議結束前一晚，於Twitter發文稱：「和中國的談判進行得很好！」但《華爾街日報》指，距離達成協議，仍然長路漫漫。



