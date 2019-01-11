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校巴撞斃過路翁

2019-01-11 列印
　　荃灣發生校巴撞斃途人奪命車禍，昨午三時許，一輛載着十多名小學生校巴，沿楊屋道往葵涌駛至市政大廈對開時，一名年約六旬漢突然橫過馬路，六十五歲司機見狀煞車不及將其撞倒，重傷昏迷倒臥地上。

　　警方及救護員接報到場，為傷者急救後送院，惜抵醫院後搶救無效死亡。肇事校巴上初步沒有學生受傷，但其左邊車頭及擋風玻璃損毀。車上學生其後登上另一輛校巴離去。警方事後封鎖現場，校巴司機現場協助調查，意外原因警方仍調查中。

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