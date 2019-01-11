迷途羔羊現身街頭

有網民在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載照片，並留言問「我有冇睇錯？羊嚟㗎？」相中可見，當時天色昏暗，一隻純白色、疑似山羊的動物站在行人路上，其背後的牆壁貼有海報及宣傳單張等，但相中未見有其他途人。



照片引來網民紛留言，有人認為是「古代牧羊犬」、「草泥馬」、「寵物有乜出奇」，亦有網民稱曾在紅磡區見過，認為是羊的擺設或玩具；另有人則指，「好奇咩？香港有好幾個農戶養羊，可能帶出去時走失咗」。有網民更搞笑形容是「迷途羔羊」、「喜羊羊」、「一睇就知人扮」。 有網民詢問樓主拍攝地點，但未獲回覆。



