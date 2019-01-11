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﻿加航着陸機尾觸地 副機長領牌僅六日

2019-01-11 列印
　　上月十一日香港國際機場一架加拿大航空波音777-333ER型航機降落跑道時，機身後方下側在粗猛着陸下接觸跑道表面，當時機上有三百七十多名乘客及十七名機組人員，事件中無人受傷，民航意外調查機構昨日發表飛機意外初步報告。

　　報告指，開始下降時，飛機由副駕駛員駕駛；機長擔任副駕駛員的初次營運經驗訓練機長，負責監控；駕駛艙內還有另外兩名巡航接班飛行員。

　　該副駕駛員剛於同月六日獲簽發駕駛B777飛機型別的資格，第一次以該型別營運及降落，亦是他首次以機組操作飛行員身份抵達香港。

　　民航意外調查機構發言人又指：「民航意外調查機構現正繼續搜集及研究有關是次意外的資料，以確定事故發生時的情況及因由。

　　民航調查機構須進行更深入的調查和分析才可作出結論。」預計調查需時十二個月。
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