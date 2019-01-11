﻿微波爐大小 簡單易用 智能水耕種植機 家居出產無污蔬菜

香港寸土尺金，即使有興趣耕種，但何來土地！一名電子科技專才，擔心市場上出售的蔬菜受污染，也質疑有多少是真正有機種植，頓時靈機一動，花了兩年時間研發，製造一部家用智能水耕種植機，非常袖珍，似一部微波爐大小，以節能技術配合營養劑，在家中也可以水種出無污染的新鮮蔬菜。記者、攝影：呂穎瑜



青萌有限公司耗資逾千萬港元，研發智能水耕種植機，它可感測環境，控制系統以模擬大自然，為植物提供有利生長環境，簡化種菜過程。用家只需把含種籽的苗囊放入機中，再在水箱加水，配合營養劑，便可以等待收成。機器內置不同植物的種植程式，可以因應不同菜種，自動調節最適合的生長環境，確保種出有質素保證、無污染的新鮮蔬菜。種植機一次可放入十六個苗囊，青萌現時提供十五款植物，包括紅、綠生菜、牛油菜、番茄、羽衣甘藍等，並計劃增至過百款。



青萌正為智能水耕種植機向美國申請三項技術專利，包括：（一）LED植物燈照系統，不但可調校光暗，亦能調節光譜，配合不同植物在不同生長階段的需要來自動轉換；（二）自動淋水系統，適時為植物澆水，免去用家忘記澆水或澆得過多的情況；（三）智能監控系統，機器內置多個感應器，感應植物水量、光度、溫度、營養等，自動調節最有利的生長環境。種植機可連接手機應用程式，用家可在程式得知植物的生長情況，也可與其他用家交流意見。



模仿大自然環境



由從事電子科技跳進水耕種植領域，青萌有限公司業務總監及總經理陳偲然形容過程非常有趣，同時極具挑戰性。「以往從事電子科技，比較冷冰冰，現在嘗試把科技結合耕種，工作涉及到生命，完全是另一回事。」她指，植物充滿可變性，不同種類植物需要截然不同的生長環境，因此研發過程最困難的，莫過於是如何運用科學技術模仿大自然，以及如何為不同種類的植物提供專屬的有利環境。就此，青萌找來各界專家，包括本地水耕農場、電子界、化學界等人士交流意見，最終用兩年時間，成功研發智能水耕種植機。



「我們發現從事科技也可充滿生命力，由種子到發芽再到收成，好興奮見證生命的成長，體會大自然當中的神奇之處。」她指，是次研發項目最令人鼓舞的，除了能見證生命的成長，亦成功將自己的科學知識融入生活，回饋社會，令大眾受惠。



原本種植機以家庭用家為目標，因為家長緊張小孩健康，對食品安全有要求，亦可把種植變成親子活動。但是，不少社區機構對種植機亦有興趣。她笑說，許多老人院對種植機感興趣，令她大感意外。原來種植有利長者活動，為他們帶來生命力，收成亦可與家人分享。但長者身體難以負荷平常的種植活動，種植機把種菜過程簡化，大派用場。除了老人院，學校亦有興趣，因種植機為可調節，且內置多個感應器，能收集植物不同的生長數據，用作科學研究、實驗及數據分析。



智能水耕種植機榮獲「2018 IHA 全球創新獎」及「電子業獎2018金獎」。陳偲然表示，種植機將在今年第二季於市面推出，公司將來會着手研究種植機如何為用家本身帶來更大益處，例如用家需要更高鐵質，團隊將嘗試研究如何令植物提供更多鐵質，以改善用家健康。