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﻿首部寵物救護車﻿﻿投入服務﻿

2019-01-11 列印
■救護車上的擔架牀專為寵物設計，較人用的擔架牀短，適合絕大部份寵物使用。
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　　昨日有機構展出全港首輛「寵物救護車」，為寵物提供專業晚間醫療接送服務。寵物救護車上設有寵物專用擔架牀，以及寵物醫療裝備，確保寵物能接受優質的急救及醫療服務。務。

　　全港首輛「寵物救護車」會於每晚八時至早上六時期間，為寵物提供醫療接送服務。救護車上的擔架牀專為寵物設計，較人用的擔架牀短，適合絕大部份寵物使用。

　　救護車設有不同醫療裝備，包括寵物專用籠、鹽水袋、吊針裝置、氧氣樽、急救包等，確保運送寵物獸醫診所途中能接受基本的急救及治療。　

　　另外，救護車的司機都有聖約翰救護機構的寵物急救證書資格，可以在到達現場時，為寵物進行急救。現時，寵物救護車有超過十間診所作支援。



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