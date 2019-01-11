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去年146宗非本地孕婦衝急症室

2019-01-11 列印
　　醫管局昨日發佈二○一八年的全年統計數字，就非本地孕婦衝急症室分娩情況，上年十二月錄得十六宗有關個案，並沒有錄得內地孕婦衝急症室的數字。醫管局一直密切監察非本地孕婦在臨盆一刻衝急症室分娩的情況，上年全年共錄得一百四十六宗個案，而上年十二月錄得十六宗非本地孕婦衝急症室分娩個案中，有七宗屬於已在私家醫院預約的個案，九宗就未經預約，全部都不是內地人士。

　　公立醫院自二○一二年四月開始，已停止接受非本地孕婦（包括內地孕婦）預約分娩，並再次強調孕婦在臨盆前最後一刻才前往急症室分娩是十分危險的行為，無論對產婦和胎兒都有一定風險。



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