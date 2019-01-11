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﻿私家車停路中惹疑 揭迷糊司機涉藏毒

2019-01-11 列印
■警犬出動搜索車上物品。
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        一輛私家車，昨日駛至荃灣救護站對開時突然停在路中，警車巡至發現上前了解時，發現司機神智迷糊，調查後在車上檢獲少量懷疑毒品，司機涉嫌藏毒被捕帶署調查。他事後通過測試，並證實沒有飲酒及服藥。

        警方新界南總區衝鋒隊一輛警車，昨早上十時許，巡經荃灣蕙荃路救護站對開時，發現一輛私家車停在快線燈位前，但燈號轉為綠色後，車上年約三十歲男司機仍沒有開車感到可疑，警員遂落車上前截查。其間警員發現司機神志不清，懷疑他曾飲酒或服食藥物，遂為其進行呼氣及藥物測試，證實沒有飲酒及服藥。

　　警員其後搜查司機及私家車，在他身上及車內檢獲多包共十克懷疑可卡因及逾五十粒五仔毒品，以涉嫌藏毒將其拘捕。

  事後召來緝毒犬協助搜車，未有進一步發現。警方初步不排除有人以私家車作「毒品快餐車」派貨，將被捕男子帶署扣查。
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