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﻿中學女生校內墮樓斷腳

2019-01-11 列印
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　　將軍澳一所中學昨日發生女生墮樓事件，一名十五歲中三女生，昨晨十一時許，被人發現從校內三樓走廊墮樓重傷，一名三十六歲男職員發現報警。救護員到場發現女生左腳骨折，為其急救後送院，暫無性命危險。警方在現場未有檢獲遺書，但相信案件無可疑，事後聯絡其親人及學校了解其墮樓原因。據悉，本周為學校考試周，事發時女生已考畢試及放學。
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